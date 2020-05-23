«Думал, враньё всё это»: пациент с коронавирусом рассказал о 13 днях на ИВЛ

https://static.news.ru/photo/2ffdfffc-9d01-11ea-893d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациент Тверской областной больницы рассказал, как его лечили от коронавируса нового типа.

По словам 45-летнего мужчины, в начале болезни у него поднялась температура, а позднее стало тяжело дышать. Он вызвал врачей, после чего 13 дней провёл подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сейчас у него осталась слабость, но дышать стало намного легче.

Давайте шарик, я вам надую сейчас. Заново родился! — пошутил он.

Мужчина также отметил, что сначала не верил в серьёзность пандемии.

И по телевизору говорили, думал, враньё всё это, — поделился он.

Согласно статистике, 80% пациентов на ИВЛ умирают, передаёт телеканал RT «Эпидемия».

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии при Роспотребнадзоре Александр Горелов сообщил, что в России наметилась тенденция роста случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет.