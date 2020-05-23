«Думал, враньё всё это»: пациент с коронавирусом рассказал о 13 днях на ИВЛ

Пациент Тверской областной больницы рассказал, как его лечили от коронавируса нового типа.
По словам 45-летнего мужчины, в начале болезни у него поднялась температура, а позднее стало тяжело дышать. Он вызвал врачей, после чего 13 дней провёл подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Сейчас у него осталась слабость, но дышать стало намного легче.
Давайте шарик, я вам надую сейчас. Заново родился! — пошутил он.
Мужчина также отметил, что сначала не верил в серьёзность пандемии.
И по телевизору говорили, думал, враньё всё это, — поделился он.
Согласно статистике, 80% пациентов на ИВЛ умирают,
Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии при Роспотребнадзоре Александр Горелов сообщил, что в России наметилась тенденция роста случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
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