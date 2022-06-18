«Думал, что его убивают»: сын Жириновского рассказал о последних днях отца Внебрачный сын Жириновского рассказал о последнем разговоре с отцом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Жириновский

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн рассказал о последних днях жизни отца. О том, что все эти дни он был рядом со знаменитым политиком, Эйдельштейн сообщил в эфире шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Своего отца сын лидера ЛДПР знал с детства, политик воспитывал его в строгости. Несмотря на это, как только Эйдельштейн узнал, что отец находится в больнице, он сразу примчался к нему. Все месяцы, которые Жириновский лечился, его сын был рядом с ним.

Обманывал я его всё время только, говорил: «Скоро мы тебя заберём». А он показывал на землю — в землю ему надо. Видимо, изначально как-то сдался. К сожалению, спасти не смогли, — поведал сын политика.

О том, что ему надо уже быть в земле, лидер ЛДПР говорил сыну и в последнем разговоре.

А потом были версии, что его убивают, — рассказал Эйдельштейн о неожиданном подозрении отца, хотя тот получал самое лучшее лечение.

В какой-то момент у Жириновского стала наблюдаться положительная динамика и родственники поверили, что политик выкарабкается. Но через несколько дней его состояние ухудшилось.

Я понимал, что он не жилец. Последние недели две — три вообще стало ясно, что шансов практически нет. Были версии забрать за границу, но он твёрдо сказал: «Нет, пускай меня лечат в России», — пояснил сын политика.

Ранее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил NEWS.ru, что фракция прокомментирует новое шоу только после его выхода, так как на тот момент было неизвестно, выйдет ли программа в эфир, что расскажут приглашённые гости и как это отразится на партии.