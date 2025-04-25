Думаете, кофе бодрит? Вы не пробовали этот суп: максимальный заряд энергии!

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Этот необычный суп не только согреет, но и зарядит бодростью на весь день. Проверено — работает лучше чашки эспрессо!

Ингредиенты:

куриная грудка — 300 г;

свежий имбирь — 3 см корня;

чеснок — 3 зубчика;

болгарский перец — 1 шт.;

шпинат — 100 г;

лимон — 0,5 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

куркума — 1 ч. л.;

перец чили — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте курицу кубиками, обжарьте на масле до золотистости. Добавьте мелко нарезанные имбирь, чеснок и перец чили. Обжаривайте 2 минуты. Влейте 1,5 л воды, добавьте куркуму и нарезанный перец. Варите 15 минут. За 5 минут до готовности добавьте шпинат и сок лимона.

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