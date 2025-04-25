Этот необычный суп не только согреет, но и зарядит бодростью на весь день. Проверено — работает лучше чашки эспрессо!
Ингредиенты:
- куриная грудка — 300 г;
- свежий имбирь — 3 см корня;
- чеснок — 3 зубчика;
- болгарский перец — 1 шт.;
- шпинат — 100 г;
- лимон — 0,5 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- куркума — 1 ч. л.;
- перец чили — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте курицу кубиками, обжарьте на масле до золотистости.
- Добавьте мелко нарезанные имбирь, чеснок и перец чили. Обжаривайте 2 минуты.
- Влейте 1,5 л воды, добавьте куркуму и нарезанный перец. Варите 15 минут.
- За 5 минут до готовности добавьте шпинат и сок лимона.
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