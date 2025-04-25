Этот необычный суп не только согреет, но и зарядит бодростью на весь день. Проверено — работает лучше чашки эспрессо!

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 300 г;
  • свежий имбирь — 3 см корня;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • шпинат — 100 г;
  • лимон — 0,5 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • перец чили — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте курицу кубиками, обжарьте на масле до золотистости.
  2. Добавьте мелко нарезанные имбирь, чеснок и перец чили. Обжаривайте 2 минуты.
  3. Влейте 1,5 л воды, добавьте куркуму и нарезанный перец. Варите 15 минут.
  4. За 5 минут до готовности добавьте шпинат и сок лимона.

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