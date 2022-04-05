Дума сохранит доплаты детям-инвалидам при трудоустройстве

Госдума во втором чтении приняла законопроект о сохранении социальной доплаты к пенсии по потере кормильца или по инвалидности несовершеннолетним. Мера будет действовать только в том случае, если подростки трудоустроятся временно.

В отношении периодов их временного трудоустройства по направлению государственной службы занятости в свободное от учёбы время, а также периодов участия по направлению государственной службы занятости в общественных работах, — сказано в проекте документа.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Галина Карелова, Инна Святенко, Александр Варфоломеев, Елена Перминова и Елена Бибикова. По их мнению, дети-инвалиды смогут и легально заработать деньги на дополнительные нужды, и пройти социальную адаптацию.

Принятие законопроекта будет способствовать интеграции в трудовую деятельность данных категорий несовершеннолетних, в том числе профессиональной ориентации, формированию у подростков трудовых навыков, профилактике безнадзорности и правонарушений, — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект также предусматривает сохранение социальной доплаты к пенсии обучающимся очно по основным образовательным программам. Сенаторы предлагают предоставлять материальную поддержку до достижения детьми-инвалидами возраста 23 лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу. По его словам, в 2020 году выплат лишились 19 тысяч подростков, каждый из которых потерял около трех тысяч рублей в месяц.