Дума рассмотрит закон о дополнительных выплатах россиянам с низким доходом

https://static.news.ru/photo/45244c00-d7e0-11ea-b833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне с доходом ниже прожиточного минимума, а также граждане, оставшиеся во время действия режима повышенной готовности без работы, могут получить дополнительные денежные выплаты. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму РФ.

Авторами документа выступили депутаты партии «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Законопроект уже размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно ему, предлагается ввести дополнительные соцвыплаты, так как, по мнению депутатов, граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Речь идёт о ежемесячных выплатах. Деньги на это будут выделяться из федерального бюджета, срок выплат — не более 12 месяцев, передаёт ТАСС.

Указанным гражданам устанавливается финансовая помощь — доплата до величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, — говорится в документе.

По словам Миронова, пандемия COVID-19 поставила россиян в сложное финансовое положение, сотни тысяч граждан потеряли работу.

Многим не на что кормить свои семьи, и они полностью зависят от социальных выплат. Самое время государству протянуть людям руку помощи и ввести дополнительные пособия, — сказал политик.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ранее NEWS.ru писал о том, что законопроект, согласно которому неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами, должно быть предоставлено право на получение ежемесячной выплаты в сумме десяти тысяч рублей, внесён в Госдуму.