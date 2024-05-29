Дума предложила создать «Верещагинскую карту» Дума хочет выпустить «Верещагинскую карту» для участников СВО и их детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением ввести аналог «Пушкинской карты» для участников специальной военной операции на Украине и их детей под названием «Верещагинская». С ней они могли бы посещать культурные учреждения и мероприятия. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

Представляется целесообразной разработка и реализация программы, в рамках которой участникам специальной военной операции будут ежегодно предоставляться карты с номиналом 15 тыс. рублей для посещения учреждений культуры. Данная программа может получить название «Верещагинская карта» в память о великом русском художнике-баталисте Василии Васильевиче Верещагине, — говорится в письме.

Ранее кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в России необходимо работать над вопросами по социальному обеспечению участвующих в спецоперации военнослужащих. По его словам, необходимо решить вопросы медобслуживания участвовавших в СВО военнослужащих в гражданских поликлиниках, а также убрать излишнюю бюрократию с предоставлением льгот.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила в разговоре с NEWS.ru, что бойцы специальной военной операции России на Украине должны получать жилье наравне с другими военными. Парламентарий считает, что необходимо распространить все формы жилищной поддержки на участников СВО.