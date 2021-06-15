В России ужесточили уголовную ответственность за оборот оружия

https://static.news.ru/photo/ac663510-ce8c-11eb-a4b1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, который ужесточает ответственность за оборот нелегального оружия. Это следует из карточки инициативы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива предполагает введение наказания в виде тюремного заключения на срок от четырёх до шести лет за незаконное создание, ремонт или переделку огнестрельного оружия. При этом размер штрафа за такое преступление не изменится и составит от 100 до 200 тысяч рублей.

За нелегальную продажу пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж преступникам будет грозить до четырёх лет лишения свободы, а за его изготовление — до двух лет.

Людей, которые создавали или переделывали взрывчатые вещества, предлагается лишать свободы на срок от 8 до 10 лет, а также штрафовать на 200–500 тысяч рублей. Если преступление совершено по предварительному сговору, то мера увеличивается до 10–15 лет лишения свободы и до 800 тысяч рублей штрафа. Преступникам, совершившим такое деяние в составе организованной группы, будет грозить лишение свободы на срок 15–20 лет и штраф до 1 млн рублей.

Для принятия законопроект должен получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Ранее Госдума приняла закон, ужесточающий госконтроль за оборотом оружия. Если документ поддержит Совет Федерации и подпишет президент, то медосмотр граждан для приобретения оружия будут проводить только государственные и муниципальные медорганизации.