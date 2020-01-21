https://static.news.ru/photo/ecdc5374-3c55-11ea-8f46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме первое чтение прошёл правительственный законопроект, по которому средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке. Поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» были необходимы, поскольку с 1 января 2019 года индивидуальное жилищное строительство разрешили на садовых участках.

Этим законопроектом мы расширяем для семей с детьми возможности использования материнского капитала, — цитирует пресс-служба Госдумы спикера Вячеслава Володина.

По словам замминистра труда и соцзащиты РФ Светланы Петровой, представившей в Госдуме этот законопроект, средства маткапитала можно будет направить даже на подведение коммуникаций к уже построенному на садовом участке дому.

Как писал NEWS.ru, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что Пенсионный фонд РФ может уже сейчас оформлять сертификаты материнского капитала при рождении первого ребёнка. По его словам, средства на эти цели будут выделены обязательно. Депутат подчеркнул, что основную часть маткапитала можно будет использовать после достижения ребёнком трёх лет. При этом, по его словам, вариантов использования этих средств в последние годы стало существенно больше.