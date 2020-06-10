Дума не будет рассматривать предложение КПРФ об отказе драпировки мавзолея

https://static.news.ru/photo/9dd75f0a-ab07-11ea-bd22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы по обороне выступает против признания Мавзолея Ленина символом Победы. Предложено не поддерживать призыв КПРФ отказаться от драпировки мавзолея в ходе парада.

Комитет по обороне возражает против включения проекта обращения в повестку Госдумой. Мы считаем, что это преждевременно, — сказал первый зампредседателя комитета Андрей Красов.

Депутат считает, что нужно проводить широкую дискуссию по этой теме. Он напомнил, что официальный символ Победы — боевое знамя, а остальные символы носят неофициальный характер, кроме того, среди неофициальных объектов культурного наследия нет Мавзолея Ленина.

Краснов пояснил, что обсуждать символы Победы нужно на площадке комитета по обороне с привлечением экспертных и научных сообществ, сообщает «Интерфакс».

Ранее в КПРФ заявили, что Мавзолей Ленина является «одним из символов победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Коммунисты предлагают не закрывать его драпировкой во время военного парада на Красной площади.

NEWS.ru писал, что телеведущий Дмитрий Киселёв считает чрезмерно большим количество памятников коммунистическому вождю Владимиру Ленину. Он предложил сохранить лишь «монументальные произведения».