Духовное управление мусульман России заявило о беспокойстве из-за талибов

В Духовном управлении мусульман России сообщили, что испытывают беспокойство за Таджикистан и Узбекистан в связи с приходом талибов (представители запрещённой в РФ террористической организации) к власти в Афганистане. Об этом рассказала «Подъёму» глава пресс-службы Гульнур Газиева.

Мы обеспокоены за наших ближайших соседей — Таджикистан, Узбекистан, но рассчитываем, что наши дипломаты, наше руководство выберет правильную тактику и политику. Талибы — запрещённая в России организация, мы не взаимодействовали никогда. Для нас самое главное — сохранение жизней людей в Афганистане, межчеловеческих каких-то связей, а кто приходит к власти — это уже их ответственность перед людьми и перед всевышним, — рассказала Газиева.

Также глава столичного Духовного управления мусульман Ильдар Аляутдинов заявил, что никакого взаимодействия с талибами не было и не предвидится, несмотря на контакты боевиков с российскими властями.

Ранее сообщалось, что российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов встретился с представителями движения «Талибан».