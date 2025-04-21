Духовка работает — вы отдыхаете! Ленивая запеканка с минтаем за полчаса!

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Готовим картофельную запеканку с рыбным фаршем — уютное чудо в духовке! Это блюдо — идеальный способ накормить семью сытным ужином без лишних хлопот.

Отварите 5 крупных картофелин в мундире до полуготовности, остудите и нарежьте тонкими кружочками. Для начинки обжарьте одну луковицу и одну морковь, добавьте 500 г рыбного фарша (подойдет треска, минтай или лосось), посолите, поперчите и потушите 5 минут. В отдельной миске смешайте 200 мл сливок, 2 яйца и щепотку мускатного ореха — это будет заливка.

В смазанную форму выложите слоями: половину картофеля, рыбный фарш с овощами, оставшийся картофель. Залейте сливочной смесью, посыпьте 100 г тертого сыра и отправьте в духовку на 40 минут при 180°C. Когда сверху появится румяная корочка, блюдо готово!

Дайте запеканке немного остыть, чтобы она лучше держала форму. Подавайте с зеленым салатом или солеными огурчиками — нежная картофельная «подушка» и ароматная рыбная начинка создают потрясающую гармонию.

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