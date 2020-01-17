Воды всех четырёх океанов планеты в крещенскую ночь освятят священнослужители Русской православной церкви. Таким образом, они последуют древней православной традиции — освящать воду не только в храмах, но и в открытых водоёмах.
О предстоящем обряде
Северный Ледовитый океан предполагается освятить в посёлке Тикси — самом северном населённом пункте Якутии у моря Лаптевых.
Атлантический океан будут освящать в Рейкьявике, где церемонию совершит настоятель местного прихода священник Тимофей Золотуский.
Индийский океан планируется освятить в районе Персидского залива в ОАЭ, где есть община Русской православной церкви.
Тихий океан освятят трижды — на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик Японского моря в Приморье и в бухте Гертнера Охотского моря в Магаданской области.
Праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. Предшествует ему сочельник, когда верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству. Христиане верят, что вода становится святой и обретает чудесные целебные свойства.
Ранее NEWS.ru писал, что настоятель храма Святителя Иннокентия в Бескудниково протоиерей Михаил Дудко заявил, что решение Синода Русской православной церкви об изменении порядка крещения упорядочило существующую практику.
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