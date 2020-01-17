https://static.news.ru/photo/36d15d10-39c9-11ea-a15a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воды всех четырёх океанов планеты в крещенскую ночь освятят священнослужители Русской православной церкви. Таким образом, они последуют древней православной традиции — освящать воду не только в храмах, но и в открытых водоёмах.

О предстоящем обряде сообщает «Интерфакс» со ссылкой на русских священников, которые несут служение как в России, так и в других странах.

Северный Ледовитый океан предполагается освятить в посёлке Тикси — самом северном населённом пункте Якутии у моря Лаптевых.

Атлантический океан будут освящать в Рейкьявике, где церемонию совершит настоятель местного прихода священник Тимофей Золотуский.

Индийский океан планируется освятить в районе Персидского залива в ОАЭ, где есть община Русской православной церкви.

Тихий океан освятят трижды — на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик Японского моря в Приморье и в бухте Гертнера Охотского моря в Магаданской области.

Праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. Предшествует ему сочельник, когда верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству. Христиане верят, что вода становится святой и обретает чудесные целебные свойства.

Ранее NEWS.ru писал, что настоятель храма Святителя Иннокентия в Бескудниково протоиерей Михаил Дудко заявил, что решение Синода Русской православной церкви об изменении порядка крещения упорядочило существующую практику.