Должник из Санкт-Петербурга заплатил алименты своему ребёнку после вмешательства приставов и суда. 13-летний мальчик живёт с бабушкой в Краснодарском крае.
Мужчина задолжал сыну 382 тысячи рублей. К погашению всей суммы петербуржца, как
Сейчас на контроле у судебного пристава находится выплата текущих алиментных платежей в пользу ребёнка, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Петербургу.
По состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников за границу, писал NEWS.ru.
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