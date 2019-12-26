https://static.news.ru/photo/963c2406-27d6-11ea-bd45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Должник из Санкт-Петербурга заплатил алименты своему ребёнку после вмешательства приставов и суда. 13-летний мальчик живёт с бабушкой в Краснодарском крае.

Мужчина задолжал сыну 382 тысячи рублей. К погашению всей суммы петербуржца, как сообщают «Невские новости», подтолкнули «дух Нового года» и обеспечительные меры, наложенные судом. Причём сначала должнику заблокировали банковские счета, а после того, как он согласился на выплату лишь части денег, арестовали долю в квартире в Купчино.

Сейчас на контроле у судебного пристава находится выплата текущих алиментных платежей в пользу ребёнка, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Петербургу.

По состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников за границу, писал NEWS.ru.