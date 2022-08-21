Дугин рассказал, что он и дочь получали угрозы с Украины накануне трагедии

Фото: vk.com/duginag

Александр Дугин

Философ и политолог Александр Дугин рассказал, что накануне смерти его дочери, журналистки Дарьи Дугиной, они оба получали угрозы с Украины, сообщил Комсомольской правде источник в правоохранительных органах. Однако семья не придала им значение.

По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения, — сообщил собеседник издания.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на виновников смерти дочери известного философа. Он обвинил украинское руководство и назвал ответственных террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал Дугину «настоящей русской девушкой».

В Киеве отвергли причастность к убийству Дугиной. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Украина — это «некриминальное и нетеррористическое» государство, а произошедшее — результат борьбы политических группировок в России.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной есть украинский след, то следует ставить вопрос о государственном терроризме. По ее словам, за несколько лет у России накопилось «предостаточно» фактов о подобной политике, проводимой Киевом.

Дугина погибла накануне вечером в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. На полном ходу под машиной сработало взрывное устройство, затем она загорелась. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства соответствовала 400 граммам в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что оно было прикреплено на днище под креслом водителя.

По одной из версий взрывное устройство заложили на парковке фестиваля «Традиция». В СК сообщили, что камеры не работали, поэтому охранников и сотрудников ГИБДД, находившихся на парковке с машиной журналистки. Еще часть записей с видео-регистраторов изъята силовиками.