Философ и политолог Александр Дугин рассказал, что накануне смерти его дочери, журналистки Дарьи Дугиной, они оба получали угрозы с Украины, сообщил Комсомольской правде источник в правоохранительных органах. Однако семья не придала им значение.

По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения, сообщил собеседник издания.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на виновников смерти дочери известного философа. Он обвинил украинское руководство и назвал ответственных террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал Дугину «настоящей русской девушкой».

В Киеве отвергли причастность к убийству Дугиной. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Украина — это «некриминальное и нетеррористическое» государство, а произошедшее — результат борьбы политических группировок в России.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной есть украинский след, то следует ставить вопрос о государственном терроризме. По ее словам, за несколько лет у России накопилось «предостаточно» фактов о подобной политике, проводимой Киевом.

Дугина погибла накануне вечером в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. На полном ходу под машиной сработало взрывное устройство, затем она загорелась. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства соответствовала 400 граммам в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что оно было прикреплено на днище под креслом водителя.

По одной из версий взрывное устройство заложили на парковке фестиваля «Традиция». В СК сообщили, что камеры не работали, поэтому охранников и сотрудников ГИБДД, находившихся на парковке с машиной журналистки. Еще часть записей с видео-регистраторов изъята силовиками.