Дудя проверяют на дискредитацию ВС РФ ТАСС: прокуратура Москвы проверяет журналиста Дудя на дискредитацию ВС России

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Юрий Дудь

Столичная прокуратура начала проверку в отношении журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по статье о дискредитации российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инсайдер уточнил, что проверка организована после обращения общественника. Ранее сообщалось, что глава ФПБК Виталий Бородин потребовал проверить Дудя после интервью, взятого у семейства Цыгановых.

В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении журналиста Юрия Александровича Дудя на наличие преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ, — рассказал источник.

Бородина возмутило «грубое осуждение» специальной военной операции на Украине, высказывания о российских военнослужащих «в циничной форме» и в целом «дискредитация» армии «на фоне похвалы США». Интервью с Викторией и Вадимом Цыгановым вышло 27 октября на канале Юрия Дудя в двух частях, общей продолжительностью три часа.

Ранее сообщалось, что Бородина лишили статуса адвоката. Соответствующее решение принял Совет адвокатской палаты республики Северная Осетия — Алания, поскольку Бородин является членом адвокатской палаты № 1 Владикавказа.