Дудь, переезд в США, мечты о Европе: как сейчас живет Инна Друзь

Фото: Persona Stars/035/Legion-media.ru

Инна Друзь

Инна Друзь известна как самый молодой игрок «Что? Где? Когда?» и обладательница «Хрустальной совы». Чем она сейчас занимается, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Инна Друзь

Инна Друзь родилась 24 июня 1979 года в Санкт-Петербурге. Ее отец — участник интеллектуальных игр, магистр программы «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

Инна Друзь впервые приняла участие в «Что? Где? Когда?» в 15 лет. После своей первой игры получила красный пиджак бессмертного члена телеклуба.

Она училась в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов, Университете Пьера Мендеса-Франса в Гренобле и Университете Париж-Дофин во Франции. Работала ведущим консультантом отдела корпоративных финансов Промышленно-строительного банка и доцентом кафедры финансов в СПбГУЭФ.

Что известно о личной жизни Инны Друзь

Инна Друзь в 2006 году вышла замуж за программиста Михаила Плискина. В июле 2008 года у пары родилась дочь Алиса. В 2011 году на свет появилась еще одна наследница, которую назвали Алина.

В 2014 году супруг Инны Друзь получил грин-карту. Они вместе переехали в Америку и обосновались в Калифорнии. Плискин работает в Google.

«Я знаю пять языков. На трех говорю свободно, четвертый — наполовину, а пятый, испанский, выучила на начальном уровне для галочки. В Долине основной язык — английский, поэтому я с радостью кидаюсь на коллег-французов, с которыми можно вспомнить французский. А на русском мы говорим дома», — рассказывала она RB.ru.

За что Инна Друзь критиковала Юрия Дудя

Инна Друзь раскритиковала фильм блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) об IT-столице мира. Видео посвящено Кремниевой долине и месту русских предпринимателей и разработчиков в ней.

По мнению Друзь, в выпуске представлен узкий взгляд о ситуации. В частности, она опровергла мнение о дороговизне жилья в технологическом центре Сан-Франциско и о том, что там нет женщин.

«Нужно смотреть на вещи шире», — отметила Инна Друзь.

Чем сейчас занимается Инна Друзь

Инна Друзь после переезда в Калифорнию проводила детские игры «Что? Где? Когда?» для русскоязычных семей, а позднее устроилась работать в корпорацию Flex, которая производит электронику, компьютеры, медицинское оборудование.

По словам Ирины Друзь, после отъезда за границу круг ее общения состоит из русскоязычных людей, с которыми она познакомилась на детских занятиях.

«Наш круг общения выстроен около русскоязычной среды. Как правило, дети знакомятся с другими детьми на кружках и занятиях. И так получилось, что изначально мы подружились с другими семьями на русскоязычных кружках», — пояснила она.

Инна Друзь призналась, что хотела бы переехать жить в Европу, однако Штаты гораздо привлекательнее с точки зрения работы для ее супруга.

«Не уверена, что хочу оставаться надолго. Я по складу души больше европейский человек. Сильно напрягает, что тут все далеко. Хочешь в отпуск — нужно долго лететь. Музеев немного, и они маленькие. Моя сестра Марина, например, уехала», — заявила Друзь.

Последние несколько лет наследница Александра Друзя не давала интервью и не комментировала СВО.

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