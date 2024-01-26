Дудь избежал уголовного дела о фейках об армии России ТАСС: следствие не стало возбуждать уголовное дело в отношении Дудя

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после проведенной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, следователям не удалось установить состав преступления. Предполагалось, что Дудю может грозить ответственность по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ».

По итогам доследственной проверки уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ в отношении Юрия Дудя принято решение не возбуждать, состава преступления не установлено, — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что правоохранительные органы заинтересовались содержанием интервью с автором веб-сериала Mr.Freeman Павлом Мунтяном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Оно было опубликовано в сентябре 2023 года.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, касающийся ужесточения ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах России. Авторы инициативы предлагают конфисковывать имущество осужденных. Документ рассмотрят во втором чтении на следующей неделе.