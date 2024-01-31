«Дубина и плетка»: депутат ГД Луговой оценил «закон о негодяях» Депутат Госдумы Луговой назвал «закон о негодяях» способом профилактики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антигосударственной деятельности, принятый сегодня Госдумой во втором и третьем чтениях, призван ограничить иностранное влияние на внутренние дела России, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его словам, этот закон должен стать серьезным сигналом и способом профилактики преступлений такого рода.

Закон мы должны были принять еще в прошлом году, но так сложились обстоятельства, во время выступления при принятии в первом чтении я уже сказал, что мы в очередной раз проявили доброту. Конечно, пряники любят все, но нужна еще и дубина и плетка для этих деятелей, которые позволяют себе совершать преступления против национальной безопасности нашего государства, — подчеркнул депутат.

По его словам, уже сейчас в стране вдвое уменьшилось количество просмотров медиаресурсов «так называемых деятелей пятой колонны», а вводимый законопроектом новый состав преступления позволит пресечь сотрудничество российских граждан с представителями иностранных государств и обмен информацией касаемо безопасности государства. Как подчеркнул Луговой, иностранные государства создают повестку дня, публикуя соответствующие новости на иноагентских ресурсах, «а потом это подхватывают международные СМИ, создавая фейки в наших внутренних делах».

Негодяи, одним словом, поэтому, я думаю, теперь все понимают, что становится опасно для жизни такого рода сотрудничество, — заключил Луговой.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. Новый закон также предусматривает возможность лишения почетных званий и наград, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Такие меры предусмотрены, если преступление совершено из корыстных побуждений. Инициативу поддержали все 377 депутатов, участвовавших в заседании, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Володин отметил, что абсолютное большинство выступило за необходимость наказания уехавших россиян, критикующих страну и выступающих против СВО.