16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Друзья человека: фото в честь Международного дня прав животных

14:45, 10 декабря 2020
Фото: pixabay.com

Сегодня, 10 декабря, во многих странах мира отмечается Международный день прав животных. Этот праздник был учреждён ещё в 1998 году. Своей целью он ставит защиту, прекращение эксплуатации и убийств зверей по всему миру. Ещё мудрый Махатма Ганди говорил: «Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным».

Фото в честь этого важного и доброго праздника — в галерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

pixabay.com

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

pixabay.com

pixabay.com

pixabay.com

pixabay.com

pixabay.com

pixabay.com

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео