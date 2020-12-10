Друзья человека: фото в честь Международного дня прав животных

5 декабря 1931 года ровно в полдень был взорван храм — памятник воинской славы, главный собор России — храм Христа Спасителя. Это стало шоком для верующих. Многие наблюдали за взрывом с противоположного берега Москвы-реки, со слезами на глазах стояли и смотрели. Но были и те, кто с энтузиазмом чинил эпохальный вандализм.

Мрамор из храма пошёл на облицовку станций метро «Кропоткинская» и «Охотный Ряд», а его скамейки достались станции «Новокузнецкая». Часть плит с именами героев Отечественной войны 1812 года раскрошили и посыпали...