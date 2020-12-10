Друзья человека: фото в честь Международного дня прав животных

Сегодня, 10 декабря, во многих странах мира отмечается Международный день прав животных. Этот праздник был учреждён ещё в 1998 году. Своей целью он ставит защиту, прекращение эксплуатации и убийств зверей по всему миру. Ещё мудрый Махатма Ганди говорил: «Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным».
Фото в честь этого важного и доброго праздника — в галерее NEWS.ru.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
pixabay.com
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
pixabay.com
pixabay.com
pixabay.com
pixabay.com
pixabay.com
pixabay.com