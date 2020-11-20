Друзья Артёма Дзюбы опровергли информацию о его разводе с женой

https://static.news.ru/photo/9a7c8400-2b38-11eb-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Друзья футболиста петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы опровергли сообщения о его скором разводе с женой Кристиной. Окружение пары утверждает, что этот союз выдержит любые трудности, в том числе публикацию интимного видео с участием спортсмена.

По словам друзей, супруги уже пережили крупный скандал, когда Артёма Дзюбу уличили в страстном поцелуе с телеведущей Марией Орзул. К счастью, тогда футболист и его супруга не стали выносить сор из избы и решили всё полюбовно.

По словам Миланы Тюльпановой, бывшей супруги футболиста Александра Кержакова, в союзе Артёма и Кристины есть веские причины для сохранения брака.

Необязательно привязываться к негативному. Я надеюсь, что в его семье сохраняется любовь и понимание, — отметила Тюльпанова в беседе с «КП-Петербург».

Информация о возможном разводе Артёма Дзюбы с супругой была обнародована в ряде СМИ после публикации скандального видео с участием футболиста.

Интимное видео с Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что Дзюба записал скандальное интимное видео в день рождения своей супруги. Данный факт может стать возможной причиной развода.