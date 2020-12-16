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Дружинина призналась в проверке людей вопросом «Чей Крым?»

15:03, 16 декабря 2020

Светлана Дружинина призналась, что иногда проверяет людей вопросом принадлежности Крыма. Сама народная артистка считает полуостров российским и полностью поддерживает воссоединение Крыма с РФ. 

Бывает, смотрю людям в глаза и говорю: «Ответь мне на один вопрос: Крым наш?» И тогда все понимаю о человеке, – сказала Дружинина порталу Sobesednik.ru.


При этом Дружинина отметила, что не прерывает общения с теми, кто отвечает, что Крым всё ещё украинский. Однако пытается выяснить мотивацию собеседника и переубедить его. 

16 декабря Дружининой исполнилось 85 лет. Ранее Владимир Путин поздравил её с юбилеем, писал NEWS.ru. 

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