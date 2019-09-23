https://static.news.ru/photo/daa7ee06-de05-11e9-9968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после скандала с попыткой подкупа на программе «Кто хочет стать миллионером?» вернётся в игру.

Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесённые Александром Друзём извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб, — говорится в сообщении на сайте интеллектуального шоу.

Знаток не будет играть до конца нынешнего сезона — в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова.

Ранее News.ru писал, что магистр игры «Что? Где? Когда?» принёс извинения за свои действия в программе «Кто хочет стать миллионером?», после участия в которой его заподозрили в мошенничестве. 12 февраля редактор шоу Илья Бер заявил, что Друзь пытался получить правильные ответы на вопросы игры, предложив взамен часть выигрыша. Знаток подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, однако, по его версии, предложение исходило от Бера.