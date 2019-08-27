Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
Ничего не произошло. Всё хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют, — цитирует Друзя
РЕН ТВ.
Ранее в Сети появилось фото, на котором видно, как человек, похожий на знатока, стоит рядом со сбитым велосипедистом.
Как писал News.ru, магистр телеигры «Что? Где? Когда?» после отстранения от участия в съёмках интеллектуальной телепередачи из-за скандала о подкупе планирует уехать в США.