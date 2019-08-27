https://static.news.ru/photo/3bea92f6-c8f1-11e9-8582-fa163e074e61_660.jpg Александр Друзь Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look/Global Look Press

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.

Ничего не произошло. Всё хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют, — цитирует Друзя РЕН ТВ .

Ранее в Сети появилось фото, на котором видно, как человек, похожий на знатока, стоит рядом со сбитым велосипедистом.

Как писал News.ru, магистр телеигры «Что? Где? Когда?» после отстранения от участия в съёмках интеллектуальной телепередачи из-за скандала о подкупе планирует уехать в США.