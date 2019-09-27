https://static.news.ru/photo/4a53629a-e1c0-11e9-85a1-fa163e074e61_660.jpg Александр Друзь Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Александр Друзь допустил возможность своего участия в играх «Что? Где? Когда?» осеннего сезона 2019 года.

По словам знатока, он не будет выступать в команде, возглавляемой Виктором Сидневым, поскольку уже заявлена Инна Семёнова. Однако Друзь добавил, что может сесть за игровой стол с другой командой, если его об этом попросят.

Что касается игры, которая должна состояться 28 сентября, то Друзь не уверен насчёт её посещения. Знаток пояснил, что сможет прийти на игру только если будет в это время в Москве, сообщает RT .

Ранее News.ru писал, что игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский назвал Друзя живым символом программы.