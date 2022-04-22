«Другому давно не обучались»: лётчик назвал критичным отказ от GPS

Возможный отказ от использования GPS в самолётах достаточно критичен, сообщил лётчик-испытатель Вадим Базыкин «Газете.Ru». Пилоты не имеют навыков управления без GPS, потому что в современных российских самолётах используется именно эта система. Лётчики управляют компьютером на основе GPS, объяснил он.

Достаточно критично, конечно. Просто люди другому уже давно не обучались. Понимаете, сейчас в Росавиацию берут по иным критериям. Первый критерий — знание английского языка, а второй — умение управлять компьютером. Потому что современный самолёт состоит из более ста компьютеров. Если самолёты третьего поколения управлялись пилотами, то самолёты нынешние управляются компьютером. Пилот управляет компьютером. Все именно на этой системе GPS, — сказал Базыкин.

При этом освоить другой тип управления можно за две недели или месяц, но для этого нет методики лётного обучения, отметил он. Нужно будет внедрять свою систему ГЛОНАСС или переходить просто на навигационные приборы, которые есть на любом самолёте. Но если использовать только их — это шаг назад, заявил Базыкин.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Рекомендации ведомства объясняются случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS, которые участились после 24 февраля.