«Других проблем нет?»: музкритик потребовал прекратить травлю артистов Музкритик Бабичев: надо прекратить травлю артистов и заняться проблемами России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru призвал прекратить травлю («отмену») артистов и заняться решением по-настоящему важных для России проблем. По его словам, нельзя унижать представителей шоу-бизнеса, в том числе предлагая ввести миллионные штрафы за выступление под фонограмму.

Этот господин, общественник (глава ФПБК Виталий Бородин. — NEWS.ru), призвавший штрафовать за фонограмму... Все эти вбросы — наказать рублем одного, второго, за первое, за пятое, за десятое. Такое ощущение, что за все проблемы в стране отвечают только артисты почему-то. Почему-то их выставляют в таком свете... Они тоже люди. Это верх неуважения, — отметил Бабичев.

Собеседник добавил, что подобные публикации в СМИ унижают человеческое достоинство артистов. Эксперт напомнил, что «проблем в стране хватает, о которых все знают».

Все знают, что не все гладко. Но из статьи в статью унижают человеческое достоинство артистов. Есть вопросы важнее, чем фонограмма. Некоторые артисты, вы уж извините, от коронавируса не отошли, от отсутствия концертов. Навалились новые проблемы. Недавно Долина заступилась: «Может, хватить мусолить тему „голой“ вечеринки?» Поддерживаю ее полностью. Может, оставим артистов в покое? Или завидуем заработкам? — заявил Бабичев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что артистам, которые не определились с позицией по СВО и продолжают молчать, могут запретить концерты в России. Также их могут лишить авторских отчислений. Автором соответствующей инициативы, по данным Mash, выступил глава ФПБК Виталий Бородин.