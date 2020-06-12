Другие страны пока не готовы принимать российских туристов

https://static.news.ru/photo/0c025c14-ad97-11ea-a065-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что зарубежные страны пока не готовы принимать туристов из России. Она также добавила, что её ведомство находится с коллегами из других государств в постоянном контакте по этому вопросу.

Речь идёт о возможности начать такие путешествия где-то с середины июля, где-то речь идёт об августе. Но конкретных дат, чтобы была подтверждена готовность принимать наших туристов, пока нет, — сказала Догузова в эфире телеканала НТВ.

Границы многих стран закрыты из-за пандемии коронавируса. В последние недели ряд государств начал ослаблять пограничный режим. Так, например Евросоюз разрешил перемещения внутри ЕС, Италия начала принимать туристов. Грузия ведёт переговры с рядом республик о приёме их граждан с 1 июля. Российские границы по общему правилу пока остаются на замке. Но есть ряд исключений для выезда на работу или учёбу, а также помощи больным родственникам.

В целом страны ориентируются на эпидемиологическую ситуацию. Россия сейчас занимает третье в мире место по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Диагноз поставлен 520 129 гражданам, более половины из них уже выздоровели, 6829 человек скончались, писал NEWS.ru.



