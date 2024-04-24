Друг задержанного замглавы Минобороны дал на него показания Друживший с замглавы МО Сергей Бородин дал против него показания

Фото: t.me/moscowcourts*

Сергей Бородин

Друг задержанного по делу о взятке заместителя министра обороны РФ Сергей Бородин заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении Тимура Иванова, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник. Ранее Бородин был задержан в рамках другого уголовного дела.

Второй фигурант по делу Тимура Иванова Бородин был задержан по другому делу раньше, а в ходе расследования заключил досудебное соглашение и дал показания на замминистра обороны, — сказал собеседник издания.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и получал имущественную выгоду от проведения подрядных и работ для нужд Минобороны. Он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны.

Ранее сообщалось, что компания Сергея Бородина, арестованного по делу о взяточничестве заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, выполняла государственные контракты ведомства.

24 апреля Басманный районный суд российской столицы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. То же время под арестом проведет Бородин.

Иванов во время выступления в суде заявил, что не признает своей вины. По данным Telegram-канала Mash, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.