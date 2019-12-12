Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Друг заместителя редактора газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова Джошуа Леви рассказал, что хирург больницы, где лежал журналист, боялся проводить операцию из-за отсутствия опыта.

Он сам был готов к операции, а доктор — нет, — цитирует Леви телеканал «Звезда».

Как ранее писал NEWS.ru, Виноградов, скончавшийся в приёмном покое больницы, незадолго до смерти жаловался в соцсетях на то, что фельдшеры не оказали ему должным образом медпомощь и не остановили кровотечение. В связи с этим столичный департамент здравоохранения проводит служебную проверку.

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