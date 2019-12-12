Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель редактора отдела спецкорров и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов, скончавшийся в приёмном покое больницы, незадолго до смерти жаловался в соцсетях на то, что фельдшеры не оказали ему должным образом медпомощь и не остановили кровотечение. В связи с этим столичный департамент здравоохранения проводит служебную проверку.

По данным ведомства, Виноградов за несколько дней до вызова скорой был оперирован по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ. 9 декабря в 23:30 на...