https://static.news.ru/photo/27aeecfe-1d0d-11ea-be9c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Друг заместителя редактора газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова Джошуа Леви рассказал, что хирург больницы, где лежал журналист, боялся проводить операцию из-за отсутствия опыта.
Он сам был готов к операции, а доктор — нет, — цитирует Леви телеканал «Звезда».
Как ранее писал NEWS.ru, Виноградов, скончавшийся в приёмном покое больницы, незадолго до смерти жаловался в соцсетях на то, что фельдшеры не оказали ему должным образом медпомощь и не остановили кровотечение. В связи с этим столичный департамент здравоохранения проводит служебную проверку.