https://static.news.ru/photo/979990a2-e1f6-11e9-907d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Турчинский Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Один из приятелей скончавшегося в 2009 году от сердечного приступа актёра и спортсмена Владимира Турчинского рассказал, что могло послужить причиной смерти.

Неожиданный уход из жизни бодибилдера на 47-м году жизни стал большой неожиданностью. 28 сентября он мог бы отпраздновать свой очередной день рождения.

Он так увлёкся, что сбросил 28 килограммов. О стрессе, который испытывает организм в тот момент, он даже и не думал. Убивал себя экстремальным похудением. Ему говорили об этом, но он лишь отмахивался, — рассказал « Собеседнику » друг Турчинского.

Издание уточняет, что в день смерти спортсмен пошёл на плазмаферез. В договоре было сказано, что после каждой подобной процедуры по очищению крови в больнице нужно находиться сутки. Но Турчинский уехал из больницы спустя час. Удерживать актёра персонал не стал. Хотя если бы бодибилдер остался, его могли бы спасти. Сердечный приступ случился под утро.

Ранее News.ru писал, что актёр и бодибилдер умер 16 декабря 2009 года. 46-летнему шоумену стало плохо дома. Прибывшие врачи констатировали смерть от инфаркта миокарда. Его скоропостижная кончина 10 лет назад шокировала многих: телеведущий вёл здоровый образ жизни, регулярно занимался спортом и его же пропагандировал. Ходили слухи о том, что причиной его гибели могли стать стероидные препараты. Вдова шоумена Ирина Турчинская потом не раз опровергала эти домыслы (в заключении о смерти написано «острая коронарная недостаточность») и сетовала, что скорая помощь слишком долго ехала к умирающему мужу.