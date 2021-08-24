Друг скончавшегося экстрасенса Кусто высказался о причинах его смерти

Знакомый скончавшегося экстрасенса Дардо Кусто хиромант Борис Акимов считает, что причиной смерти стала «детская душа» приятеля, сообщает телеканал «360».

Как рассказал Акимов изданию, Кусто не справился с жестоким миром, все соблазны, которые появлялись в его жизни, не находили сопротивления.

Мы его называли солнечным шаманом. Он был очень приятным человеком, открытым миру, бескорыстным, с детской душой. Эта детская душа не смогла выжить в этом тяжёлом мире, и это стало причиной его смерти. Это человек, который не умел защищаться, — рассказал он.

Акимов также добавил, что Дардо так и не смог сделать свою жизнь более осознанной, гармоничной и надёжной.

Как сообщалось, ранее в Москве был найден мёртвым известный экстрасенс, шаман, участник телешоу Дардо Кусто. Тело мужчины обнаружили в хостеле на улице Перовской. В связи с характером травм, закрытой изнутри дверью и кровавой надписью на стене «Я всё равно буду жить» эксперты пришли к выводу, что мужчина, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством.