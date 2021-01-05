Друг рассказал о состоянии госпитализированного с коронавирусом Грачевского

https://static.news.ru/photo/2db244fa-5021-11eb-9658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, госпитализированного после заражения коронавирусом, остаётся стабильно тяжёлым, говорить о выписке пока рано. Об этом сообщил его друг Владимир Долинский.

Он всё ещё в реанимации, у него стабильно тяжёлое состояние. Сказать, что на днях его выпишут, он выйдет из больницы и будет рядом с нами, пока нельзя, к сожалению. Он ещё болен, — рассказал РИА Новости Долинский.

Грачевский, которому в марте 2020 года исполнился 71 год, находится в 52-й больнице в Москве. Он был госпитализирован с коронавирусом 28 декабря, а 31-го его перевели в реанимацию. Супруга режиссёра Екатерина Белоцерковская, также переболевшая коронавирусом, достаточно легко перенесла инфекцию и остаётся дома с их девятимесячным сыном Филиппом.

Как писал NEWS.ru, 3 января Владимир Долинский сообщил, что Грачевский чувствует себя лучше и пошёл на поправку. Врачи говорят, что критического состояния нет и Грачевский первый раз уже сидел в постели. Долинский добавил, что восстановление его товарища — «дело не одного и не двух дней», но подчеркнул, что Грачевский — «очень сильный человек».