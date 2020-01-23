https://static.news.ru/photo/75c9bd60-3df6-11ea-9ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Бывший друг школьника из Саратова, которого госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения, рассказал о том, что 10-летний мальчик раньше уже употреблял спиртное. Он поделился этой информацией с журналистами в четверг, 23 января.

По словам собеседника сотрудников СМИ, школьник ранее неоднократно действовал следующим образом: выпивал по утрам, а потом гулял целый день, чтобы протрезветь.

Отмечается, что деньги на спиртное мальчик воровал у родителей. Мать и отец «пьяного» школьника, судя по рассказу его знакомого, тоже приверженностью трезвому образу жизни не отличаются.

Однажды он прибился к нашей компании, достал из кармана 10 тыс. рублей, сказав, что нашел их в кармане. Дал мне деньги на кассе в магазине. Все взяли еду и пошли ее кушать. После этого мне звонит его мама и говорит, что эти деньги он украл из дома. Мы договорились о встрече. Когда я пришёл, мама его на меня чуть с кулаками не кинулась, а папа начал угрожать, что вывезет меня в лес и закопает живьём. Оба были пьяные, — приводит слова жителя Саратова «Подъём».

Собеседник журналистов подчеркнул, что после этого инцидента общение с мальчиком прервалось.

Как ранее писал NEWS.ru, семья саратовского 10-летнего мальчика, госпитализированного с алкогольным отравлением, по предварительным данным, является благополучной. Об этом журналистам 23 января рассказали представители пресс-службы областной прокуратуры.

Отмечается, что в семье есть ещё один ребёнок. Дети воспитываются отцом и матерью. Сам пьяный школьник ни в каких группах деструктивной направленности не состоит.