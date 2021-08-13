Друг погибшего при крушении Бе-200 лётчика раскрыл характер сослуживца

Друг и сослуживец легендарного лётчика Евгения Кузнецова, погибшего при крушении самолёта Бе-200 в Турции, Станислав Авдин, рассказал о характере своего бывшего начальника. Воспоминаниями он поделился в интервью для РЕН ТВ.

Никакой начальник не может быть «тряпкой». <...> он был очень человечным в каких-то жизненных вопросах. Несмотря на то что мы люди военные и в погонах ходили, но всегда с любым вопросом к нему можно было подойти и он никогда не отказывал, всегда шёл навстречу, даже будучи командиром полка, — вспомнил Авдин.

По словам Станислава, легенда российской авиации был очень требователен как к себе, так и к окружающим. Лидером он был «жёстким», но в то же время понимающим. Ему были присущи черты эталонного командира, который при обучении лётному искусству всегда показывал «намного больше, чем было написано в инструкциях».

Ранее сообщалось о смерти всех членов экипажа российского самолёта-амфибии Бе-200, военные были посмертно награждены орденами Мужества.