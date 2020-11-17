Друг Конкина сравнил передачу Малахова с пропагандой Геббельса

В программе «Прямой эфир» Андрея Малахова демонстрируют низкий уровень журналистики, заявил актёр Эдуард Митин. Так артист ответил на обвинения в адрес его жены Елены Переслени, которую на федеральных каналах обвиняют в интимных связях с Владимиром Конкиным.
У меня ощущение, что Малахов и компания опустили понятие журналистики до плевка на асфальте в жаркую погоду, когда он шипит и очень быстро испаряется. Даже министр пропаганды фашистской Германии Геббельс в свою информацию вставлял сорок процентов правды, чтобы выглядело хоть как-то правдоподобно, а здесь всё ложь! — сказал Митин порталу Sobesednik.ru.
Ранее NEWS.ru писал, что невестка Конкина рассказала, как Переслени выставила его дочь.