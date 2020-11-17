Друг Конкина сравнил передачу Малахова с пропагандой Геббельса

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Женщины всегда вносили большой вклад в развитие России, заявил президент Владимир Путин. В качестве примера он привёл работу женщин в сферах услуг и здравоохранения.

В нашей стране женщины всегда вносили и вносят существенный вклад в развитие России по ключевым направлениям, — сказал он. По его словам, в здравоохранении и услугах доля женщин составляет почти...