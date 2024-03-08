Стало известно, как Гагарин встречался с английской королевой Друг Гагарина Петров вспомнил о приеме первого космонавта английской королевой

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Во время поездки в Великобританию первый космонавт Юрий Гагарин побывал на приеме у королевы Елизаветы II, в ходе которого продемонстрировал, что прекрасно «умеет держаться» на таких мероприятиях, рассказал NEWS.ru друг Гагарина Валентин Петров. По его словам, в Букингемском дворце гостя назвали «небожителем».

Гагарина пригласила к себе в Букингемский дворец королева Елизавета. В МИД СССР очень переживали, как он себя поведет на встрече, но Юра очаровал всех. <...> Вся королевская семья была в восторге от Гагарина, его ответов на вопросы и умения держаться, — рассказал Петров.

Он напомнил, что когда Гагарин увидел на королевском столе «целую кавалькаду столовых приборов», он пошутил, обратившись к Елизавете: «Даже не знаю, за какую ложку браться. Ваше Величество, с чего начинать?» В ответ, как отметил Петров, королева заявила: «Юрий Алексеевич, сама не знаю».

Королева приобняла Юру, а ее стали обвинять в нарушении этикета, потому что монаршая особа не может обнимать простого человека. В ответ Елизавета сказала что-то вроде того, что обнимала она не простого человека, а небожителя, — добавил Валентин Петров.

Фото: Олег Кузьмин/ТАСС Юрий Гагарин

Гагарин был в Великобритании трижды. Его первый визит состоялся 11–15 июля 1961 года по приглашению лидера Объединенного профсоюза литейщиков Дэйва Ламберта. Завтрак с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце состоялся 14 июля. В тот же день он посетил Хайгейтское кладбище в Лондоне и возложил венок на могилу Карла Маркса.

Второй и третий раз он посещал Соединенное королевство 9 и 16–17 октября 1963 года в рамках турне по Северной Америке и Европе на самолете Ил-18.

Ранее Валентин Петров рассказал, как в 1965 году Юрий Гагарин выступил на пленуме комсомола и предложил восстановить храм Христа Спасителя в Москве, после чего мероприятие срочно прервали. По его словам, в итоге Гагарина «спас» глава КПСС Леонид Брежнев.