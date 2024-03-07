Друг Гагарина рассказал, как его спас Брежнев Друг Гагарина Петров напомнил о роли Леонида Брежнева в его судьбе

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Леонид Брежнев

В 1965 году первый космонавт Юрий Гагарин выступил на пленуме Комсомола и предложил восстановить храм Христа Спасителя в Москве, после чего мероприятие срочно прервали. Об этом NEWS.ru рассказал друг Гагарина Валентин Петров. По его словам, Гагарина спас глава КПСС Леонид Брежнев.

На VIII Пленуме ЦК ВЛКСМ в декабре 1965 года <...> выступил Юра, <...> он призвал восстановить храм Христа Спасителя <...>, а также Триумфальную арку в честь победы в войне 1812 года, которую снесли в 1936 году (изначально располагалась в Москве на площади Тверская Застава. — NEWS.ru). Он заявил, что уничтожение таких памятников архитектуры является варварством, — рассказал Петров.

По его словам, это «напугало президиум» и после выступления Гагарина был объявлен перерыв. Через некоторое время, как отметил Валентин Петров, к Гагарину подошел улыбающийся руководитель Комсомола Сергей Павлов со словами: «Ну что, Юра, Брежнев тебя спас».

Леониду Брежневу, к тому времени уже ставшему руководителем КПСС, пытались доказать, что Гагарин тянет комсомол в религию. Об этом, в частности, говорил партийный функционер, главный редактор газеты «Правда» Михаил Зимянин, но Брежнев призвал уважать мнение первого космонавта, — отметил Валентин Петров.

После этого, как напомнил друг Юрия Гагарина, Брежнев «сказал, что денег на храм нет, а Триумфальную арку надо восстановить». В итоге ее копию возвели в 1968 году на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что для Леонида Брежнева «защита мира и мирное развитие» государства всегда оказывались в приоритете. Также парламентарий утверждал, что многие советские люди считали лучшей в своей жизни именно эпоху Брежнева. По мнению Гаврилова, эпоха застоя — это «миф».