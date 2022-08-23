«Далеко зашла»: знакомый Дугиной озвучил новую причину убийства Друг Дугиной Бугаев: мотивом для ее убийства могли стать расследования, которые она успешно вела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Сергей Бугаев (Африка), друживший с погибшей журналисткой и политологом Дарьей Дугиной, заявил на церемонии прощания, что причиной ее убийства могли стать расследования, которые, по его словам, девушка успешно вела. Он сообщил, что во время их последнего разговора она рассказала ему, как «глубоко ушла в расследованиях вещей, которыми обычно занимаются самые серьезные спецслужбы государств».

Мне было абсолютно непонятно, почему она делает это в одиночку, почему рядом нет автоматчиков. Но это как раз свидетельствует об абсолютно божественном происхождении того, что было с Дашей, и она это отчетливо понимала, как понимала, что смерти не существует, — сказал артист.

При этом он усомнился, что к убийству Дугиной причастен Киев. По мнению Бугаева, у украинских спецслужб нет возможностей для проведения такой акции на территории России.

Я не согласен, что это чудовищное убийство планировалось из Киева. Это гораздо более серьезная акция. У Киева нет таких ресурсов, чтобы на протяжении длительного времени отслеживать человека, — считает Сергей Бугаев.

В ходе церемонии лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что заказчиком убийства журналистки Дарьи Дугиной является «лично господин Зеленский». По его мнению, за это президента Украины ждет «суд международного трибунала».

Накануне в ФСБ сообщили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк, которая в процессе подготовки преступления находилась в России с несовершеннолетней дочерью. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.