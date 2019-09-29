https://static.news.ru/photo/b70efe36-e2f5-11e9-b745-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Певец Андрей Ковалёв, друг Натальи Бочкарёвой, рассказал о состоянии актрисы после скандала с её задержанием. По его словам, Бочкарёва сильно переживает из-за данной ситуации и ищет спасения в общении с детьми.

Музыкант отметил, что актриса может рассчитывать на помощь друзей, а саму ситуацию, на его взгляд, не стоит «раздувать», сообщает РИА Новости .

Думаю, что это всё затихнет, ничего там такого серьёзного нет, — сказал Ковалёв.

Ранее News.ru сообщал, что известная по сериалу «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарёва отреагировала на появление в Сети видео с задержанием за наркотики похожей на неё женщины в Москве. Столичное ГУ МВД объявило о заведении уголовного дела в отношении неизвестной, у которой изъяли кокаин. В общении с дорожными полицейскими женщина «заметно нервничала» и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.