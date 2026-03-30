Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:00

Без дрожжей, но пышнее классики. Пасхальный кулич на кефире — мягкий, нежный, с шапочкой из миндальных лепестков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кефир, яйца и муку — и пеку пасхальный кулич на кефире с цукатами и миндалем, который без дрожжей остается мягким, как только что испеченный, даже на третий день.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный мякиш с ванильным ароматом, сочные цукаты и хрустящий миндаль, а корочка — тонкая, румяная, без лишней сухости.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл кефира, 3 яйца, 200 г сахара, 100 мл растительного масла, 450 г муки, 1 чайная ложка соды, 100 г цукатов, 50 г миндальных лепестков, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Кефир смешайте с содой, оставьте на 10 минут.

Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, влейте кефир и масло, перемешайте. Муку просейте с солью, постепенно введите в жидкую массу, замесите мягкое тесто. Добавьте цукаты и миндальные лепестки, перемешайте. Форму для кулича смажьте маслом, присыпьте мукой, выложите тесто на 2/3 высоты. Выпекайте при 180°С 40–50 минут до сухой лучины. Готовый кулич остудите на решетке, при желании украсьте сахарной пудрой или глазурью. Этот кулич не черствеет и остается таким же нежным, как в день выпечки.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет куличей и брауни: какой сахар выбрать, чтобы все получилось
Кулич на сгущенке — всего одна банка в тесто, и паски нежные, маслянистые, не черствеют 5 дней
Разминаю творог вилкой и в духовку: творожная запеканка «Пасхальная» — пышнее облака и нежнее чизкейка
Стало известно, как пройдет схождение Благодатного огня при атаках Ирана
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич из теста бриошь —  воздушный, нежный, с волокнистым мякишем
куличи
рецепты
Пасха
кулинария
Мария Левицкая
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.