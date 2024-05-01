Дроздов решил навестить клыкастого крестника Дроздов сообщил о планах посетить парк «Земля леопарда»

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Зоолог и телеведущий Николай Дроздов сообщил о планах отправиться на Дальний Восток. По его словам, которые приводит Prozvezd, там ученый намерен посетить своего «крестника» — леопарда из местного национального парка.

Есть такая практика у ученых — брать в «крестники» редкие виды нашей фауны, а потом наблюдать за их взрослением. Я, конечно, согласился, но переименовал этого красавца, — рассказал профессор.

Животное находится в комплексе «Земля леопарда». При этом у Дроздова есть сертификат, согласно которому ученый является хранителем хищника. Леопарда он назвал Байкал, а по документам того звали LEO64.

Ранее эксперты ООН пришли к выводу, что загрязнение окружающей среды грозит вымиранием для 260 из 1189 видов животных, которые охраняются Конвенцией о сохранении мигрирующих видов. В частности, пострадают обитатели океанов: до 97% акул, скатов и осетровых, включенных в список, на грани исчезновения. Их популяция сократилась на 90% с 1970-х годов.

Аналогичная судьба может коснуться белых медведей. Угроза голодной смерти уже нависла над этими животными в Гудзоновом заливе, где у них больше нет возможности охотиться из-за отсутствия льда.