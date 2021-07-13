Дроздов рассказал, как себя вести при встрече с лосем

Российский учёный-зоолог Николай Дроздов дал совет, как вести себя при встрече с лосем. В беседе с «Москвой 24», он напомнил, что в жаркую погоду лоси часто выходят к водоёмам, не опасаясь людей.

Зоолог предупредил, что в такие моменты заходить в водоём, где находится лось, опасно. Животные могут сильно ударить передними ногами. Также, по словам Дроздова, не стоит пытаться наладить с ними контакт. Лучше дать им спокойно попить и наблюдать издалека.

Мы должны быть осторожны, сердить лося нельзя. Смотреть и фотографировать можно. Звать к себе для того, чтобы почесать за ухом, не надо, — советует учёный.

Ранее сообщалось, что на столичных водоёмах были замечены спасающиеся от зноя лоси. Так, в Сокольниках один из них стал уже постоянным гостем. Жители отмечают, что лоси не боятся людей и спокойно прохлаждаются в воде.

В конце июня в Зеленограде лоси устроили настоящее побоище. Животные забрели ночью в город и стали сметать всё на своём пути. В результате разгула дикого семейства пострадали десятки машин. Утром лоси сами ушли в лес, при этом забыв в городе своего детёныша.