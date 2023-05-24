Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область: новости СВО на утро 24 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: t.me/vvgladkov

Правовой режим контртеррористической операции в Белгородской области отменили вечером 23 мая. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков со ссылкой на заявление оперативного штаба. Отмечалось, что угроза безопасности граждан, которая возникла ранее из-за появления на территории Грайворонского округа группы украинских диверсантов, ликвидирована. В заявлении говорилось, что украинская ДРГ полностью разгромлена, были уничтожены свыше 70 диверсантов, четыре бронемашины и пять пикапов, заявило Минобороны РФ.

Спустя несколько часов после отмены контртеррористической операции беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. Обошлось без пострадавших, но легковой автомобиль получил повреждения. На место происшествия выезжали взрывотехники и оперативные службы для обеспечения безопасности и расследования инцидента.

Вскоре над регионом обнаружили и сбили еще один БПЛА. По предварительным данным, также никто не пострадал.

Минобороны РФ опубликовало первые видеокадры с места, где была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, проникшая на территорию Белгородской области. На кадрах можно увидеть разбитую украинскую технику, на бронемашинах видны многочисленные следы от пуль, один из пикапов показан полностью сожженным. На ряде автомобилей белой краской была нанесена надпись «За Бахмут».

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии с жителями регионов заявил, что у него остались вопросы к Министерству обороны РФ после нападения украинских диверсантов. Таким образом он отреагировал на вопрос одного из местных жителей о «дырявой границе». При этом он подчеркнул, что в причинах проникновения диверсантов в Белгородскую область должны разобраться следственные органы.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаку украинской ДРГ на Белгородскую область, заявил журналистам на брифинге, что США не поощряют удары со стороны Украины на территории России, но оставляют за Киевом право принимать собственные решения. Он подчеркнул, что США не предоставляют возможности для атак внутри России и ясно выразили это.

Врио главы ДНР Денис Пушилин водрузил флаг республики над одним из уцелевших после обстрелов административных зданий Артемовска. Он поблагодарил в своем Telegram-канале российские силы за выполнение сложнейшей боевой задачи и призвал двигаться дальше к победе. Пушилин отметил, что после освобождения города открывается новый плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск.

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб рассказал Responsible Statecraft, что в США не поняли решения Владимира Зеленского удерживать Артемовск. По его словам, тактика украинского президента провалилась. Эксперт отметил, что многие западные военные эксперты, а также аналитики Пентагона давно призывали вывести войска из города. Специалист добавил, что в Вашингтоне «качают головой», думая о решениях Зеленского.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen//Keystone Press Agency/Global Look Pres Владимир Зеленский

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные уничтожили в зоне СВО украинского писателя Игоря Мисяка, вступившего в отряд теробороны ВСУ. Он погиб во время недавних боевых столкновений в Херсонской области. Мисяк был известен как победитель нескольких национальных литературных конкурсов и активный участник событий на Майдане в Киеве.

США и их союзники по НАТО могут пойти на проведение военной операции на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, вмешательство американской армии возможно из-за нежелания Вашингтона признавать поражение Киева. По словам американского полковника, в Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева.

Из 30 стран НАТО 18 поддержали вступление Украины в Альянс, заявил спикер парламента республики Руслан Стефанчук в ходе выступления в парламенте Швеции. По его словам, власти Украины не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку. По мнению украинских властей, членство в Североатлантическом альянсе гарантирует Украине безопасность.

Поставив Украине истребители F-16, страны Запада не достигнут никаких целей, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков. По словам дипломата, если Киев получит эти истребители, Москва отреагирует планомерным продолжением выполнения задач спецоперации.

Фото: Kristof Van Accom/ZUMAPRESS.com/I/Keystone Press Agency/Global Look Pres F-16

Украина столкнется с тремя основными проблемами из-за поставок истребителей F-16, которые придется решить до их полноценного использования на поле боя, пишет Newsweek со ссылкой на неназванных экспертов. По данным издания, у Киева нет необходимой инфраструктуры для базирования этих самолетов. ВСУ также столкнутся с проблемой подготовки летчиков, которая займет значительное время. Собеседники издания отметили, что Запад «перешел собственные красные линии», которые до недавнего времени рассматривались в качестве угрозы втягивания США, Европы и НАТО в конфликт на Украине.

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» успешно сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме, без участия оператора.

За последние 24 часа украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 20 раз. При этом было выпущено 104 разных боеприпаса. Обстрелы украинских войск затронули четыре населенных пункта: Горловку (Центрально-Городской район), Ясиноватую, а также различные районы Донецка (Куйбышевский, Кировский, Петровский) и Макеевки (Кировский и Червоногвардейский районы).

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