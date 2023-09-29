Дроны под Брянском, Курском и Калугой: как ВСУ атакуют РФ 29 сентября За сутки в нескольких регионах сбили беспилотники, в Курской и Белгородской областях пострадали энергосистемы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Белгородскую, Курскую, Калужскую и Брянскую области прилетали беспилотники. Минобороны отчиталось, что часть из них сбили силами ПВО. Приграничные районы Белгородчины подвергались обстрелам, под Курском из-за пожара на подстанции было обесточено несколько населенных пунктов, а в ДНР ранено два мирных жителя. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки — в материале NEWS.ru.

Под Шебекино повреждены цеха завода

В Белгородской области, как сообщает Минобороны, 29 сентября около 9.45 мск был сбит дрон-камикадзе: «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен».

Как заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, за минувшие сутки в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — два, по селу Щетиновка — три. Также по одному беспилотнику было сбито над селами Дубовое и Черемошное.

В Валуйском округе под минометный обстрел попало село Вериговка — установлено три прилета. Над селом Карабаново системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, добавил Гладков. В Волоконовском районе по хутору Старый и селу Тишанка выпущено шесть и четыре артиллерийских снаряда соответственно. В результате обстрела загорелась сухая трава на площади 2,5 гектара. В Грайворонском округе ВСУ восемь раз обстреляли из миномета окраину села Мокрая Орловка. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Фото: t.me/vvgladkov

В Краснояружском районе по селу Староселье выпущено 40 артиллерийских снарядов, по окраинам поселка Задорожный и села Графовка — три и четыре соответственно. В районе села Староселье прилетал дрон-камикадзе. Под артиллерийский обстрел попало село Теребрено — там установлено 14 прилетов. Пострадавших нет, но у семи частных домовладений и трех административных зданий в Теребрено выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также, по словам Вячеслава Гладкова, повреждена линия электропередачи.

В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено три минометных и шесть танковых снарядов. Часть из них попала на территорию одного из промышленных предприятий, сообщил Вячеслав Гладков, добавив, что есть «незначительные повреждения в нескольких производственных цехах». Также в округе повреждена линия электропередачи.

По селу Новая Таволжанка Шебекинского округа выпущено 12 минометных снарядов, по селу Безлюдовка — шесть артиллерийских снарядов, по селам Середа и Муром — 11 и три минометных снаряда соответственно. В этих населенных пунктах, как утверждает белгородский губернатор, пострадавших и разрушений нет.

В Курской, Брянской и Калужской областях сбили БПЛА

По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 сентября средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, из них один над территорией Калужской области и 10 — над Курской.

Как заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, ночью на территории региона сбит БПЛА, добавив, что пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Его Курский коллега Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что по данным областного оперативного штаба «регион массировано был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами», также заявив о 10 сбитых украинских дронах.

Telegram-канал Mash уточнил, что ВСУ сбросили «два взрывных снаряда на подстанцию в Курской области». В результате «один из трансформаторов загорелся», после чего без электричества оказались «пять населенных пунктов и больница». Эти же данные подтвердил и Telegam-канал SHOT. Близкий к силовикам Telegam-канал ВЧК-ОГПУ уточнил, что речь идет о загоревшейся подстанции в слободе Белой Беловского района. Также рано утром 29 сентября он опубликовал кадры, снятые местными жителями, сообщив, что «над Курском слышны взрывы, работает ПВО»

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным Telegam-канала SHOT в Брянскую область прилетел самодельный беспилотник, но был сбит по пути, повреждений и пострадавших нет. Обломки БПЛА были найдены в трех километрах от села Ширяевка Гордеевского района в 90 километрах от границы с Украиной. Как утверждается в сообщении, дрон нес на себе «1,5 кг пластида, 0,5 кг тротила и 15 кг поражающих элементов в виде шарикоподшипников».

Сколько мирных жителей пострадало в ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 16 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 32).

«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Повреждены четыре жилых домостроения в Петровском районе Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры», — говорится в сводке СЦКК.

Помимо Донецка на линии огня оказалась Горловка. На донецком направлении ВСУ совершил шесть обстрелов, на горловском — 10, выпустив 55 единиц различных боеприпасов.

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