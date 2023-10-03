Дроны-отрава и «Черемуха»: какие запрещенные вещества ВСУ применяют в СВО В Союзе ветеранов СВО заявили о применении ВСУ отравляющих веществ

Фото: Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины стали применять в зоне спецоперации дроны, обработанные отравляющими веществами, а также гранаты «Черемуха» со слезоточивым веществом. Что об этом известно?

Чем опасны применяемые ВСУ вещества

В Союзе ветеранов СВО пояснили, что гранаты «Черемуха» содержат боевое отравляющее вещество хлорацетофенон.

«Они скидывают с квадрокоптеров „Черемуху“ на наших бойцов в окопах», — сказали в Союзе ветеранов СВО.

Ветераны СВО также рассказали, что хлорацетофенон вызывает слезотечение и резкую боль в глазах, жжение в горле, кашель и ожог кожи.

При этом украинская армия покрывает часть дронов и другими отравляющими составами, вид которых пока не установлен. Известно, что военнослужащие, работавшие голыми руками с дронами на земле, позже жаловались на сильное недомогание и головокружение, у них поднималась температура.

На данный момент в зоне действия СВО с посаженными беспилотниками работают только в защитном обмундировании.

Где и когда еще ВСУ применяли химоружие

В сентябре советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинская армия использовала химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой. Он подчеркнул, что до этого ВСУ тоже применяли химоружие в ряде других городов.

«Противник неоднократно применял снаряды, начиненные химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артемовске. Теперь применили под Горловкой. Как сообщили командиры с мест, ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже», — сообщил Гагин.

27 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ нанесли удар по позициям российских военных в районе Соледара в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Тип отравляющего вещества устанавливают специалисты радиационной, химической и биологической защиты России.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар. При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», — сказал он.

21 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ попытались применить против российской армии химическое оружие на Запорожском направлении. По его словам, один из военнослужащих пострадал.

«Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали, серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий», — написал он.

Позже появилась информация о применении такого оружия на Ореховском направлении, но Рогов ее опроверг.

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