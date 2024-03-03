Дроны над Крымом и Петербургом, обстрелы ДНР: как ВСУ атакуют РФ 3 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 3 марта была отражена массированная атака украинских беспилотников на Крым, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, было задействовано около 40 дронов. В связи с возникшей угрозой временно было перекрыто движение по Крымскому мосту. Также была закрыта для движения автотранспорта трасса «Таврида» в районе Феодосии. Кроме того, украинские дроны попытались атаковать Ленинградскую и Белгородскую области. По заявлению Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены. Уточняется, что пострадавших среди мирного населения нет. Другие подробности атак ВСУ на территории Российской Федерации — в материале NEWS.ru.

Что сбили в небе над Ленинградской областью

Вечером 2 марта российские системы противовоздушной обороны сбили воздушные цели в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Губернатор отметил, что разрушений и жертв среди населения нет.

«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал Дрозденко.

В Минобороны РФ уточнили, что над территорией Ленинградской области уничтожили украинский беспилотник. Инцидент произошел около 19:30 мск. До этого, в 19:32 мск, в районе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Их сняли спустя полчаса.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ломоносовского района заявили, что в экстренные службы поступило много сигналов о «хлопках и взрывах» над Финским заливом, которые могли прозвучать, предположительно, в районе порта Бронка.

Фото: МО РФ

Сколько БПЛА сбили в Белгородской области

Министерство обороны России сообщило, что вечером 2 марта над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник.

«Второго марта около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого, около 19:30 мск система ПВО в регионе сбила два БПЛА. Один из них, по словам губернатора области Вячеслава Гладкова, был сбит в Шебекинском городском округе.

Сколько раз ВСУ обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как отметили в ведомстве, всего ВСУ выпустили 34 различных боеприпаса.

«Двенадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов — на Донецком направлении. Семь обстрелов — на Горловском направлении», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В результате атаки повреждено три жилых домостроения. Один автомобиль уничтожен, еще два получили повреждения. Также один объект гражданской инфраструктуры пострадал в результате обстрела по стороны ВСУ, сообщили в СЦКК.

Фото: МО Украины

Над Крымом уничтожили десятки украинских беспилотников

Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Данных о разрушениях и пострадавших военное ведомство не привело.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Ночью советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии временно ограничено в направлении Керчи, организован объезд. Также из-за атаки был временно перекрыт Крымский мост, движение по нему возобновили спустя два часа.

Как отметил министр транспорта республики Николай Лукашенко, движение автобусов по трассе «Таврида» также было изменено. При этом поезда ходили в обычном режиме.

Сколько раз ВСУ ударили по Херсонской области

ВСУ в течение суток нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 19 обстрелов», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным, всего под огнем оказались семь населенных пунктов: Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Саги, Казачьи Лагеря. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.

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