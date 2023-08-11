Дрон взорвался рядом с больницей в Москве: как ВСУ атакуют РФ 11 августа Беспилотник рухнул на западе столицы

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Боевой беспилотник атаковал Москву утром 11 августа. В Минобороны сообщили, что БПЛА был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение на западе столицы. В связи с этим в аэропорту Внуково произошла массовая задержка рейсов, небо также закрыли над Калугой. В Брянской области два человека погибли в результате обстрелов. Еще один мирный житель был убит в ДНР. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России — в материале NEWS.ru.

В Брянской области погибли два человека

Как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, накануне, 10 августа, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. По данным главы региона, один человек погиб на месте, еще двое жителей были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Впоследствии Богомаз уточнил, что в больнице скончался еще один пострадавший. По информации Богомаза, в результате обстрела повреждения получили объекты местного сельхозпредприятия.

По данным канала Baza, обстрел произошел днем, 10 августа. В его сообщении приводятся уточнения по поводу погибших и раненых в Чаусах.

«Украинские военные выпустили по ферме четыре артиллерийских снаряда. Заведующий фермой 50-летний Владимир М. погиб на месте. Позже в больнице скончался еще один сотрудник, 55-летний житель села Курово Игорь Е. У него были многочисленные осколочные ранения. Кроме того, в реанимации местной больницы находится 44-летняя сотрудница ООО „Колхозник“ Ольга М., а в хирургии — 48-летний работник того же предприятия Сергей С. У них также осколочные ранения», — пишет Baza.

Фото: t.me/gubernator_46

Под Курском сбили БПЛА и обстреляли село

Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, 10 августа ПВО «были сбиты два украинских БПЛА» на подлете к столице региона. Он добавил, что село Калиновка Хомутовского района было обстреляно со стороны Украины.

«Зафиксировано два прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждены две хозяйственные постройки», — говорится в Telegram-канале Старовойта.

Беспилотник взорвался рядом с больницей в Москве

Над московским аэропортом Внуково с 09:40 закрыли воздушное пространство. По данным Telegram-канала Mash, нескольким самолетам не разрешена посадка, у некоторых и задержан взлет. Аналогичная ситуация была в ночь на 11 августа — «из-за подозрительных летательных аппаратов в небе».

«Часть самолетов кружит в небе, другая собирается уходить в запасные аэропорты в Домодедово и Шереметьево. По нашей информации, прямо сейчас самолет из Санкт-Петербурга стал кружить над Тверью, ожидая новую информацию от диспетчеров», — говорилось в сообщении канала в 10:22.

Telegram-канал SHOT уточнял, что во Внуково ввели план «Ковер». Ограничения на полеты были сняты с 10:50, заявили позднее в пресс-службе аэропорта.

SHOT со ссылкой на источник сообщил, что неизвестный объект, из-за которого во Внуково был введен план «Ковер», летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости. Его засекли радары, опознавательной метки на нем не было. По данным канала «112» беспилотник был замечен в районе подмосковной Кубинки.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении БПЛА в районе Хорошево-Мневники на западе столицы.

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — сказано в Telegram-канале Собянина.

В Минобороны РФ уточнили, что украинский БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы.

По данным канала «112», жители Москвы сообщали о взрыве на западе столицы: «Сильный звук взрыва слышали в районе Крылатского. На место едут оперативные службы».

Также канал утверждает, что беспилотник самолетного типа был сбит около больницы № 67 на улице Саляма Адиля. Позднее «112» уточнил, что БПЛА рухнул в лесном массиве рядом с медучреждением.

Видео с беспилотником, который взорвался в районе Карамышевской набережной, обнародовал канал Baza. По его данным, аппарат летел со стороны Истринского района Подмосковья и был снят на видео очевидцами в районе Павловской Слободы.

В Калужской области закрывали небо из-за БПЛА

Воздушное пространство над Калугой было временно закрыто утром 11 августа из-за беспилотников. По данным «112», в регионе второй день подряд фиксируют пролеты БПЛА самолетного типа. Чтобы избежать возможных инцидентов с гражданскими судами, было решено ограничить их полеты в пределах зоны аэропорта и города. Борта перенаправляют в соседние аэропорты.

ВСУ обстреливают Запорожскую область

Как заявил в своем Telegram-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, 11 августа около 06:00 группировка ВСУ, усиленная танками, выступила в направлении Работино и Новоданиловки. Украинские военные «погнали колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться», один из них был разбит артиллерией РФ. Оставшаяся группировка с двумя танками отступила, утверждает чиновник.

«Интенсивность обстрелов остается на прежнем высоком уровне», — написал Балицкий, добавив, что ВСУ за прошлые сутки совершили 174 обстрела позиций РФ.

В ДНР погиб местный житель

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 50 фактов ведения огня со стороны ВСУ по территории республики.

«Поступили сведения о гибели мужчины в Центрально-Городском районе Горловки и ранении мужчины в Киевском районе Донецка», — сказано в сводке.

Также в СЦКК добавили, что за сутки под огнем ВСУ оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Донецк, Светлодарск, Горловка, Луганское, Ясиноватая, Ясиноватский район и Макеевка. В результате были повреждены 22 жилых домостроения в Донецка, Луганском, Горловке и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Всего за сутки по ДНР было выпущено 179 единиц различных боеприпасов.

Утром 11 августа в СЦКК поступила новая информация о повреждениях многоквартирных домов Горловке.

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