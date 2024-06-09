Дрон над Брянской областью, раненые жители ДНР: как ВСУ атакуют РФ 9 июня

Фото: МО Украины

Силы противовоздушной обороны сбили минувшей ночью один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России утром в воскресенье, 9 июня. ВСУ нанесли удары и по другим регионам РФ. В частности, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгородская область за прошедшие сутки подверглась обстрелам свыше 140 раз. Все подробности атак ВСУ по территории России — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке ВСУ на Донецк?

Украинские войска утром 9 июня почти за час выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:10 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08:05 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Кроме того, согласно представительству, с 07:30 по 07:55 украинские войска выпустили по Петровскому району еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Петровский район Донецка, рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки двое мирных жителей получили ранения.

«По дополнительной информации, в результате вчерашнего сброса ВОП с БПЛА в Петровском районе на автостанции „Трудовская“ осколочное ранение мягких тканей теменной области слева получил мужчина 1978 года рождения, а также мужчина 1986 года рождения — осколочное проникающее ранение в брюшную полость, поясничной области справа, слепые осколочные ранение верхней трети правого плеча», — написал Кулемзин.

Фото: МО Украины

Из какого оружия ВСУ атаковали Горловку?

Украинские войска в 08:55 мск сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Горловку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее представительство сообщило о сбросе взрывоопасного предмета в Калининском районе Горловки в 07:20 мск.

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 08:55 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БПЛА», — сообщает представительство.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Украинские войска попытались атаковать Воронежскую область

В 10:10 мск в Воронежской области была объявлена ракетная опасность, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Позже, в 10:44 мск, сирены воздушной тревоги отменили.

«Внимание! Отбой ракетной опасности в регионе», — написал Гусев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали Белгородскую область?

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась массовой атаке со стороны ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о последствиях нанесенных ударов.

«В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в двух квартирах двух многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении посечена кровля, на территории еще одного частного домовладения повреждена крыша гаража. Также повреждения получили 18 автомобилей», — написал Гладков.

Губернатор также сообщил, что вражеским атакам подверглись поселки Дубовое, Новосадовый и Октябрьский, села Бессоновка, Ближнее, Головино, Журавлевка, Петровка, Таврово, Щетиновка, Ясные Зори, Красный Хутор и хутор Церковный. Было выпущено 13 беспилотников, из которых четыре сбито, и выпущен 31 боеприпас в ходе трех обстрелов.

«В результате атак повреждения получили четыре дома, две надворные постройки, два автомобиля, административный корпус и храм. Также повреждены линии электропередачи, произошло отключение электричества в селах Петровка, Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторах Валковский и Церковный и частично поселка Октябрьский. В селах Солохи и Орловка временно отсутствует связь», — рассказал Гладков.

В Борисовском районе в селе Грузское дрон-камикадзе упал во дворе многоквартирного дома — в одной из квартир выбиты окна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Валуйском городском округе, по словам главы региона, за прошедшие сутки по селу Вериговка было выпущено пять боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. При этом в Волоконовском районе по селу Тишанка были произведены атаки с помощью трех дронов и шести боеприпасов.

«В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино и Ивановская Лисица было выпущено 11 БПЛА, из которых четыре сбито, 44 боеприпаса в ходе шести обстрелов. В результате повреждены шесть частных домовладений, две хозпостройки, два автомобиля и административное здание», — говорится в сообщении губернатора.

Гладков добавил, что в Краснояружском районе атакам подверглись поселок Прилесье, села Графовка и Староселье. Были нанесены удары 12 дронами-камикадзе и тремя боеприпасами. Без последствий.

«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Артельное, Муром, Новая Таволжанка и Середа выпущено 54 боеприпаса, пять дронов-камикадзе, три взрывных устройства сброшены с БПЛА. Также над территорией округа сбит БПЛА самолетного типа. Повреждены восемь частных домовладений, два автомобиля, два складских помещения сельхозпредприятия и линии электропередачи», — заключил губернатор.

Сегодня, 9 июня, ВСУ продолжили наносить удары по региону. В Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО одна ракета «Нептун-МД» и два БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области.

«В период с 09:30 до 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением управляемой ракеты „Нептун-МД“ и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Новооскольским городским округом сбито несколько воздушных целей, пострадавших нет.

Фото: МО РФ

Сколько раз за сутки ВСУ обстреляли Херсонскую область?

Украинские войска за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу области 15 артиллерийских ударов. Еще 21 прилет из ствольной артиллерии со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Обстрелам подверглись семь населенных пунктов Херсонской области», — рассказал источник.

Отмечается, что ВСУ нанесли удары по Каховке, Тополевке, Любимовке, Алешкам, Новой Каховке, Новой Збурьевке, Малой Лепетихе.

Как Минобороны РФ прокомментировало атаку ВСУ по Брянской области?

Российские системы ПВО минувшей ночью уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщили 9 июня в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

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