Дробыш назвал главные заслуги Тропилло перед российским роком Продюсер Дробыш: Тропилло был самым талантливым звукорежиссером

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Тропилло

Андрей Тропилло был самым талантливым звукорежиссером, считает музыкальный продюсер заслуженный артист России Виктор Дробыш. В беседе с NEWS.ru он добавил, что музыкант своими руками поднимал отечественный рок-клуб.

Талантливый парень, который реально поднимал своими руками рок-клуб. Он был самый талантливый звукорежиссер и, как сейчас это называется, саунд-продюсер. Светлая память, — сказал Дробыш.

Известный звукорежиссер, музыкальный продюсер, издатель, рок-музыкант из Санкт-Петербурга Андрей Тропилло скончался на 74-м году жизни 28 апреля. Известно, что музыкальный деятель последние два года проживал в Финляндии.

Советский и российский рок-музыкант Сергей Рыженко отметил, что Тропилло является одним из основоположников отечественной рок-музыки, а его смерть — невосполнимая утрата. По его словам, потерян еще один легендарный представитель класса рокеров. Артист назвал его смерть «завершением эпохи».

В свою очередь основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр заявил, что Тропилло связан с историей русского рока как никто другой, его смерть стала печальной для страны новостью. Он напомнил, что на студии у режиссера было записано множество альбомов легендарных российских рок-групп.