Дрессировщика Эдгарда Запашного ранил тигр

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

дрессировщик Эдгар Запашный во время репетиции

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил в своем Telegram-канале о том, что на репетиции его ранил тигр. По словам дрессировщика, это была не атака, тигр просто отмахнулся лапой, а он в это время отвлекся на своего помощника.

Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу: меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка! — написал Запашный.

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